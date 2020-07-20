Yeni havalimanında iflas krizi

Koronavirüs salgını da iflas haberlerini tetikledi. Son iflas haberi, yeni havalimanından geldi.A3Haber'in aktardığı bilgilere göre İGA (İstanbul Grand Airport), 2017’de 6 şirket ile Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü için alan tahsis sözleşmesi imzalamıştı. 250 milyon avroluk anlaşmalar toplamda 25 yıllık işletme süresince geçerli olacaktı.





Anlaşmaya göre, MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik kargo şehrinde, MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ ise yer hizmetleri kampüsünde hizmet vermesi planlanmıştı.





İGA Havalimanı İşletmesi’nin anlaşma imzaladığı 6 şirket arasında yer alan Bilin Lojistik, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ekim 2018’de İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Talebi inceleyen mahkeme de Bilin Global Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, Bilin Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi, Büyük Doğu Dış Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi ve Cemil Saruhan Sarman hakkında 17 Ekim 2018’den itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.





İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/943 esas sayılı dosya üzerinde 07 Ocak 2019’da ilgili şirketlere 1 yıl kesin süre kararı vererek atadığı komiser heyetini aracılığı ile şirketin genel gidişatını incelemeye aldı.





Komiserler Heyeti’nin son olarak 13 Mayıs 2019’da düzenlediği raporu inceleyen mahkeme, “şirketlerin rayiç değer bilançosuna göre süre tarihi itibariyle borca batık olma durumlarının devam ettiği, faaliyetlerinden kar elde edemedikleri, satışlarının geçmişe oranla düşürdükleri, özellikle Nisan’da satışların olağanüstü düştüğü, zararın dramatik olarak yükseldiği, satışların tatminkâr seviyenin çok gerisinde kaldığı, tespit edilmesi nedeniyle kesin süre kaldırılması ve iflasa tabi olan davacı şirketlerin borca batık oldukları da göz önünde bulundurulmak suretiyle iflaslarına karar verilmesi gerektiği kabul edilmiştir” dedi.





Mahkeme, yapılan konkordato tasdiki taleplerinin reddine, verilen kesin sürenin kaldırılmasına, Bilin Global Taşımacılık, Bilin Gümrük Müşavirliği ve Büyük Doğu Dış Ticaret şirketlerinin ayrı ayrı iflaslarına karar verdi.





Böylece, İGA Havalimanı İşletmesi’nin anlaşma imzaladığı altı şirket arasında yer alan önemli bir şirket de ekonomik krizden etkilenerek ticaret hayatına son vermiş oldu.