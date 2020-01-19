Yeni Havalimanı'nda tilki!

İstanbul Yeni Havalimanı’nda (3'üncü havalimanı) aprona tilki girdi.
airporthaber.com’un Twitter hesabında yayımlanan görüntüye göre, İstanbul Havalimanı apronuna giren tilki ekipler tarafından uzun süre takip edildi.
Pistin altında araç trafiğinin sağlandığı tünelde görülen tilki, koşarak apron tarafına yöneldi.
TİLKİNİN AKIBETİ MEÇHUL!
Haberde tilkinin yakalanması için ekip yönlendirildiği bildirildi. Ancak tilkinin yakalanıp yakalanamadığına dair herhangi bir beyanda bulunulmadı.
İstanbul Yeni Havalimanı'nın yer seçiminin yanlış olduğunu belirten uzmanlar, "Apronda yırtıcı hayvanlarla karşılılabilir. Yaban hayatı derinden etkilenecek." uyarısında bulunmuştu,