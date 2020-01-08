Yeni Havalimanının her yeri dökülüyor: ‘Çatıdan fırlayan metal parçalar aprona düştü’





FIRTINADA ÇALIŞANLAR YARALANDI

Havalimanının işletmecisi İGA, fırtına nedeniyle tüm şirketlere dikkatli olunması uyarısında bulundu. Fırtına nedeniyle uçaklara yanaşan ve devrilme riski taşıyan araçların fiziki kontrolle menavra yaptırılması gerektiği konusunda uyarırken, apron teçhizatlarının ise sabitlenmesini istedi.

Bu arada, 3 gündür etkili olan şiddetli fırtına sırasında teçhizatların uçaklara zarar vermemesi için apron çalışanlarının olağanüstü gayret sarf ettiği ve bu sırada bazı çalışanların yaralanarak hastaneye kaldırıldığı da öğrenildi.

METEOROLOJİK RAPOR DİKKATE ALINMADI

Yeni İstanbul Havalimanı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun, ‘Meteorolojik Değerlendirme’ bölümünde ”107 günü fırtınalı, 65 günü de yoğun bulutlu olan bölgede, uçakların piste iniş ve kalkışları sırasında fiziksel çevre şartları sorun yaratabilir” ifadeleri yer alıyor. Yeni Havalimanının inşası sırasında bilim insanları ve muhalefetin tüm eleştirilerine rağmen, AKP iktidarı ‘Dünya bizi kıskanıyor, Dünyanın gözü burada’ söylemleriyle geri adım atılmamıştı.

Yeni İstanbul Havalimanı (YİH) yaşadığı ilk büyük fırtınada kapanma noktasına geldi. 3 gün süren sağanak yağış ve şiddet rüzgar sonunda rötarda dünya birincisi olan havalimanı şimdi de çatısından kopan ve apron ve yola fırlayan parçalarıyla gündemde. Çed raporuna göre, kentin hava şartları en olumsuz bölgesine yapılan Yeni İstanbul Havalimanında fırtınanın etkisini azaltmasına rağmen çatıdan metal parça uçtu. Büyük metal parçalar şans eseri yaralanmalara sebep olmadı.