Samanyolu Haber /Gündem / Yeni havalimanının metrosu ‘hesap hatası’ nedeniyle 300 metre uzağa yapılmış! /10 Mart 2020 10:11

Yeni havalimanının metrosu ‘hesap hatası’ nedeniyle 300 metre uzağa yapılmış!

Atatürk Havalimanı kapatılarak eleştirilere karşın geçen yıl açılan İstanbul Havalimanı’na gidecek metronun ‘yanlışlıkla’ 300 metre uzağa yapıldığı ortaya çıktı. Bilgiyi, İGA CEO’su doğruladı

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazısında İstanbul Havalimanı’nı için yapılan metronun, havalimanına 300 metre uzakta olduğunu ve havalimanı işletmecisi İGA’nın CEO’sunun da doğruladığını yazdı. Altaylı, metro inşaatının planlama hatası nedeniyle bu durumda olduğunu belirtti.

İGA CEO’su Kadri Samsunlu ile sohbet ettiğini yazan Altaylı, 300 metre uzaklıktaki metrodan havalimanına bir tünel yapılmasının da imkânsız olduğunu ifade etti. Samsunlu, aradaki yolda ulaşımı elektrikli ya da otonom araçlarla sağlayabileceklerini aktardı. Altaylı’nın ilgili yazısından bölüm şöyle:


“Şehirden havalimanına gelecek metro hattının bir planlama hatası nedeniyle havalimanına 300 metre kala sona erdiğini biliyorsunuzdur.

Samsunlu’yla bunu da konuştuk.

‘Maalesef öyle’ dedi.

Bu saatten sonra terminalin altına bir tünelle gelmek, binanın statik hesapları nedeniyle mümkün olmuyormuş.

‘Ancak aradaki bağlantıyı elektrikli ve belki de otonom araçlarla sağlamak mümkün olabilir’ dedi.

Özellikle aktarmalı yolcuların uzun yürüyüş mesafelerinden şikayetçi olduğunu ilettim.

‘Biliyoruz. Terminalin içinde çalışacak özel ‘buggy’ler aldık. Bize özel olarak imal ettirmeyi de planladık. Bu yolcuları gerekli hallerde uçaklarından uçaklarına taşıyacağız’ dedi.

Havalimanına yönelik başlangıçtaki eleştirilerin kendilerini motive ettiğini de anlattı Samsunlu.

Bir ara daha detaylı konuşmak üzere sözleştik.”

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