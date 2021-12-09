Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıkladı /09 Aralık 2021 20:59

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıkladı

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret konusuna da değindi.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Eylül itibariyle Türkiye'nin cari açığının 2020 sonuna göre 16.6 milyar dolar iyileştiğini belirten Nebati, "2021 yılın cari açık beklentimiz 12 milyar dolar. Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı pay artacak" diye konuştu.

Nebati ayrıca, “Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6'nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız” dedi.

Bakan Nebati, enflasyon konusunda da “Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri uygulamaya geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz” ifadelerini kullandı.

MTV AÇIKLAMASI

Bakan Nebati, şunları söyledi:

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.

2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25’e düşürüyoruz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıkladı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:19:01