Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Hollanda hükümetinde iki Türkiye kökenli kadın bakan görev alacak /04 Ocak 2022 10:08

Yeni Hollanda hükümetinde iki Türkiye kökenli kadın bakan görev alacak

Hollanda'da Mart 2021'de yapılan genel seçimlerin ardından yaşanan hükümet krizi sonuçlandı ve pazar günü Başbakan Mark Rutte yeni bakanların listesini açıkladı.

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Dördüncü defa başbakanlık koltuğuna oturacak Rutte'nin açıkladığı isimler arasında iki Türkiye kökenli kadın politikacı da yer aldı.

Kabinedeki 28 bakandan 14'ü kadın üyelerden oluştu.

Kabinede bir önceki hükümetten sadece 9 isim yeni listede yer alabilecek. Bu siyasetçilerinin tamamı farklı görevlere getirildi. Önceki hükümette Maliye Bakanlığı'nı yürüten Wopke Hoekstra, yeni dönemde Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Bir önceki hükümette Mali İşler ve İklim politikalarından sorumlu devlet bakanı görevini üstlenen Dilan Yeşilgöz Zegerius ise dördüncü hükümette Güvenlik ve Adalet Bakanı olacak.

1977 doğumlu kadın politikacı, liberal sağ olarak değerlendirilen Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) milletvekili.

Hükümette Türkiye asıllı diğer bir kadın bakan ise Demokratlar 66 Partisi'nden (D66) Günay Uslu olacak.

49 yaşındaki Uslu, Kültür ve Medya'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenecek.

10 Ocak'ta göreve başlayacak koalisyon hükümeti, Başbakan Rutte'nin başında bulunduğu merkez sağ parti VVD, merkez sol D66, merkez sağ CDA ve muhafazakar Christen Unie'den oluşuyor.
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