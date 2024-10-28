Samanyolu Haber /Gündem / Yeni iddia: Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çıkışından habersiz değildi /28 Ekim 2024 13:46

Yeni iddia: Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çıkışından habersiz değildi

Halk TV Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'in konuştuğu MHP'li kaynaklara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışından habersiz değildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Meclis'te konuşma yapabilir çıkışından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın habersiz olduğu iddia edildi.

İddia, Erdoğan'ın günlerdir Bahçeli'nin Öcalan çıkışı nedeniyle sessizliği korumasının ardından geldi.

Halk TV'de Buket Aydın'ın sunduğu Haber Masası programına Halk TV Ankara Temsilcisi Sibel Erdem konuk oldu. Sibel Erdem, Ankara kulislerinde son konuşulanları Halk TV'de anlattı.

Erdem, 'Erdoğan'ın haberi yoktu' iddiasını MHP'li kaynaklara sordu. Erdem, 'Erdoğan'ın haberi vardı' yanıtı aldığını şöyle anlattı:

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"MHP'li kaynaklarla konuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin çıkışından habersiz olduğu yorumlarına katılmıyorlar. Benim edindiğim izlenim bu yönde. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan bu konuya girmedi, ama son bir haftadır verdiği mesajlarla Bahçeli'yi olumladı destekledi görüşünde MHP'li kaynaklar. Cumartesi günü Hatay'da Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı, bin düşünür bir düşünürüz yaparız söylemini gösteriyorlar.
MHP'li kaynaklar bu yorumlara Erdoğan'ın Bahçeli'nin çıkışından habersiz olduğu yorumlara katılmıyorlar.
(Süreç nasıl devam edecek?) Biz teklifmizi yaptık, önerimizi dile getirdik. Bundan sonraki gelişmeleri biz de takip ediyor olacağız. bundan sonra karar TBMM'nin ve milletin dediler."
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