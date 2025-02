İddianame tamamlandı: İmamoğlu hakkında hapis ve 'siyasi yasak' talebi

AKIN GÜRLEK 'MAĞDUR' SIFATIYLA YER ALDI

Gürlek'in 'terör örgütlerinin' çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiği, İmamoğlu'nun ise söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği öne sürüldü.









SİYASİ YASAK TALEBİ





İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA





Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, ellerine iddianameyle ilgili bir bilgi ulaşmadığını belirtti ve şunları söyledi:





NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.BirGün'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendiİddianamede, İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde 'suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine' resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i 'küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde' olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı belirtildi.İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır' maddesinin uygulanması, yani kamuoyunda bilinen ismiyle 'siyasi yasak' talep edildi.İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.Mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor."İddianame ile ilgili bize ulaşan bir tebligat yok. Bizim bilgimiz ve erişimimiz olmayan bir iddianamenin varlığı ve/veya mahkemesince kabul edilip edilmeyeceği de belli değil iken haberini yaymış olmalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirmişti.İmamoğlu, açıklamasında, "Bak Başsavcı, sana söylüyorum: Biz var ya, senin evlatlarını bile, -sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için, seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki, senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın" ifadelerini kullanmıştı.İmamoğlu, şunları söylemişti:"Senin tıynetini, senin aklını, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri, bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki, senin dahi, senin bile yuvana, ailenin o çocuklarına, geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu. Kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız sevgili dostlarım. Başka yolu yok bu işin. Buna mecburuz. Buna mecburuz ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız kardeşim. Net olarak başaracağız.”İmamoğlu'nun konuşmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlatılmıştı.İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem" ifadelerini kullanmış ve ı söyledi: "Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."