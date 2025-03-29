Samanyolu Haber /Gündem / Yeni iddia: İş Bankası’na da kayyım atanacak? /29 Mart 2025 12:37

Yeni iddia: İş Bankası’na da kayyım atanacak?

Sosyal medyada dolaşıma giren 'İş Bankasına kayyım gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan resmi açıklama yapıldı.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Saraçhane’de başlayan protestolar ve CHP içindeki gelişmeler, İş Bankası’na kayyım atanacağı iddialarını gündeme getirdi.

Halktv'de yer alan habere göre Akit yazarı, Abdurrahman Dilipak, CHP’nin yönetiminde yer aldığı İş Bankası’nın hisseleriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Dilipak, bankanın geçmişteki sermaye kaynaklarının sorgulanabileceğini ve bu sürecin kayyım atamasına yol açabileceğini söyledi.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “heybede daha büyük turplar var” sözlerini değerlendirdiği bir yayında, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

ATATÜRK’ÜN MİRASINA İHANET İDDİASI
Atay, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in CHP’nin Atatürk’ün mirasına ihanet ettiği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, “Turpun büyüğü İş Bankası olabilir” dedi.

Gündeme gelen iddialar üzerine İş Bankası Atatürk’ün mirasın ihlal edilmesi iddiasına yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada,  "Son dönemde bankamız itibar ve şöhretine kasteden, yatırımcıların karar ve davranışlarını etkilemeye yönelik spekülatif, aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında da suç teşkil eden gerçek dışı beyanlara itibar edilmemelidir" denildi.
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