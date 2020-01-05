Yeni iddia: Nissan izlemeyi bıraktı, eski CEO kaçtı

Japonya’da yargılanan Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı Ghosn, Japon adalet sisteminin ‘esiri’ olmayacağını söyleyerek İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçmıştı. İçişleri Bakanlığı, Ghosn’un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.





Ghosn’un nasıl kaçtığıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Reuters’a konuşan üç kaynak Nissan’ın eski CEO’sunu izlemek için tuttuğu özel güvenlikçilerin işine son verilmesinin ardından Beyrut’a kaçtığını anlattı.







Nissan’ın eski CEO’sunun kimlerle görüştüğünü takip etmek için tuttuğu özel güvenlik şirketi, avukatlar tarafından yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğu konusunda uyarılınca izlemeyi bıraktı. Bunun üzerine güvenlik kameralarına 29 Aralık’ta evinden tek başına ayrıldığı yansıyan Ghosn bir daha dönmedi.





8 Ocak’ta açıklama yapacakmış

Nissan’dan bir yetkili konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını belirtti.





Kaçışıyla ilgili 8 Ocak’ta bir açıklama yapacağını söyleyen Ghosn’un Fransız pasaportunu kullanarak Lübnan’a yasal bir şekilde giriş yaptığı öğrenildi.

