Yeni ilaçlar Türkiye'ye getirilemiyor: Sabit kur baltalıyor

Türkiye’de ilaçta sabit kur politikası, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan döviz kurunun, piyasa koşullarından bağımsız olarak Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl sabit bir değer üzerinden belirlenmesi uygulamasını ifade ediyor. İlaç fiyatlandırmasında, sabit döviz kuru bu yıl 1 euroya karşılık 21.67 lira.Gerçekte ise kur 47 lira civarında… Sabit kur, piyasa kurunun çok altında kaldığında, ithal ilaç firmaları Türkiye pazarına ilaç sunmaktan kaçınabiliyor veya yerli firmalar hammadde ithalatında zorlanabiliyor. Türk Eczacıları Birliği, sabit kur nedeniyle yüzlerce ilacın temininde sorun yaşandığını daha önce yaptığı bir çok açıklamada duyurmuştu.



Bu sebeple, bazı yabancı ilaç firmalarının Türkiye’den çekilmesi veya ilaç satmaması sıkıntısı yaşanıyor. Cumhuriyet’in haberine göre, ithalatında sıkıntı yaşanan ilaçlar arasında MDD (Majör Depresif Bozukluk), DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), ve Bipolar Bozukluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan psikotrop grubundaki ilaçlar bulunuyor. Bu grupta yer alan ilaçlar, düşük fiyatlardan dolayı firmalar tarafından Türkiye’ye getirilmiyor.



Bir başka sorun ise tedaviye Dünya’da yeni giren ilaç moleküllerinin Türkiye’ye hiç gelmeyerek yeni tedavi yöntemlerinin eksik kalıyor olması. Bu eksiklik özellikle biyoteknolojik ve nanoteknolojik akıllı ilaçları kapsıyor. Bu ilaçların birçoğu uygulanan fiyat politikasından dolayı ülkeye girmiyor. Yani ilaç yoklukları yurttaşın yalnızca reçete ile gittiği eczanede ilacı bulamamasını değil, ülkeye girmeyen yeni ilaç tedavilerini de kapsıyor.

Bulunamayan ilacın fiyatının bir önemi yok!



Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyesi Taner Ercanlı, “Özellikle bazı ithal ilaçların ithalatında sıkıntı yaşanıyor. Firmalar düşük fiyatlardan dolayı Türkiye’ye getirmiyor. Hatta bu yeni ilaç moleküllerinin tedaviye girmesini de engelliyor.” dedi.



Son zamanlarda psikotrop ve hormon ilaçlarının da arasında bulunduğu bazı ilaçları bulmakta sıkıntı yaşandığını vurgulayan Ercanlı, “Eczacı olarak biz ilacın ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Yani hasta reçetesiyle geldiği zaman ilaca ulaşabilmeli. Bir ilacın bile yokluğu bizim için kıymetli. Bizim zaten hep söylediğimiz bir şey var: En pahalı ilaç bulunamayan ilaçtır. İlacı bulamadıktan sonra fiyatının çok bir önemi olmuyor.” ifadelerini kullandı.