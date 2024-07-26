Yeni İngiliz hükümetinden Netanyahu'ya şok: Tutuklamaya itirazını çekti

RISHI SUNAK HÜKÜMETİ KARŞI ÇIKMIŞTI

İngiltere, 10 Haziran'da 'Filistin'in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda, UCM'nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağı' konusunda yazılı beyanla gözlemlerini sunma talebinde bulunmuştu. UCM Ön İnceleme Dairesi, 27 Haziran'daki kararında, İngiltere'nin talebini kabul ederek, 12 Temmuz'a kadar yazılı görüşlerini sunması talimatını vermişti.

İNGİLTERE, UNRWA'YA DESTEK VERMEYE DEVAM ETME KARARI ALDI

Başkent Londra’daki İşçi Partisi liderliğindeki hükümet, 19 Temmuz’da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ocak ayında kestiği finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan David Lammy, kesilen 21 milyon sterlinlik desteğin UNRWA'ya ödenmeye devam edeceğini belirtmişti.

İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer liderliğinde kurulan yeni hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu??????? hakkında tutuklama kararı çıkarmasına yönelik itirazını geri çekti.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Starmer liderliğindeki yeni hükümetin önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceğini, bunun nedeninin ise mahkemenin karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirtti. Hükümetin kararının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ninn Netanyahu'ya karşı açtığı davaya ne bir itiraz ne de bir onay olduğunu vurgulayan Sözcü, "Hükümet, hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına güçlü şekilde inanmaktadır" ifadesini kullandı.Sözcü, mahkemenin bağımsız kararlar vermesi gerektiğini kaydetti. Starmer, mayısta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkeme, zamanı gelince kararını verebilmeli. Mahkemeyi ve uluslararası hukuku destekliyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.UCM, İngiltere'nin yanı sıra UCM'ye görüş sunmak için izin isteyenlerin taleplerinin 12 Temmuz'a kadar sunulması gerektiğini belirtmişti. İngiltere'nin görüş sunma girişiminin, halihazırda yavaş ilerleyen UCM'deki Filistin soruşturmasını yavaşlatacağı yönünde eleştiriler gelirken, İngiltere'nin beyanlarında Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararına karşı çıkabileceği dile getirilmişti.İngiltere adına UCM'ye talebi iletilen, dönemin Muhafazakar Partili Başbakanı Rishi Sunak, UCM Savcılığı'nın 'yakalama kararı' çıkartılması için başvuru yapmasına, Gazze'deki duruma yardımcı olmayacağını söyleyerek karşı çıkmıştı. İngiltere'de 6 Temmuz'da görevi devralan Starmer hükümetinin ise Sunak hükümetinden farklı olarak Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararına karşı çıkmayı düşünmediği bilgisi basına yansımıştı.İngiltere'nin UNRWA'ya sağlayacağı 21 milyon sterlinlik destek kapsamında 6 milyon sterlin, Gazze ve Batı Şeria'daki acil ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerde, 15 milyon sterlin ise işgal altındaki Batı Şeria'daki temel ihtiyaçlara yönelik projelerde kullanılacak.Bazı UNRWA çalışanlarının, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda yer aldığına ilişkin iddiaların ardından İngiltere, 27 Ocak'ta bu kuruma olan desteğini durdurduğunu açıklamıştı.