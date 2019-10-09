Yeni iPhone fiyatları dudak uçuklatacak

Apple'ın 10 Eylül tarihinde düzenlediği bir etkinlikle tanıttığı yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın Türkiye fiyatları açıklandı.







Bugün, Apple'ın web sitesinde yer alan duyuruya göre ailenin en uygun fiyatlı üyesi olan iPhone 11 modelinin Türkiye fiyatları 64 GB için 7 bin 299, 128 GB için 7 bin 749 ve 256 GB için 8 bin 599 TL.





iPhone 11 Pro modelinin 65 GB'lık versiyonu 10 bin 999, 256 GB'lık versiyonu 12 bin 299, 512 GB'lık versiyonu ise 13 bin 999 TL fiyat etiketine sahip olacak.





iPhone 11 Pro Max'ın fiyatı ise 64 GB için 11 bin 999, 256 GB için 13 bin 299 ve 512 GB için 14 bin 999 TL olarak belirlendi.





Apple Watch Series 5 modeli ülkemizde 3 bin 99 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.





Daha önce yapılan açıklamada yeni cihazların 18 ekimde satışa sunulacağı belirtilmişti.





iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatları ise sırasıyla 699, 999 ve 1099 dolar.