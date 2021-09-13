Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni iPhone'un Türkiye fiyatı 'yok artık' dedirtiyor /13 Eylül 2021 10:07

Yeni iPhone'un Türkiye fiyatı 'yok artık' dedirtiyor

Apple iPhone 13 128 GB'lık modelinin Türkiye'de 17 bin 400 TL'den satışa sunulması bekleniyor. Apple, dünya genelinde fiyatlara zam yapacak.

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Teknoloji devi Apple’ın akıllı telefon modeli iPhone 13 görücüye çıktı. Apple’ın, yeni modelini geçtiğimiz dönemlere göre daha pahalıya satacağı belirtilirken Türkiye tahmini fiyatı vergiler dahil 17 bin 400 Türk Lirası olması bekleniyor.

IPHONE 13, YÜZDE 24 ZAMLI GELECEK

Kronos Haber'den Zafer Çağrı'nın haberine göre Apple, iPhone 12’nin 128 GB’lık modelinin fiyatı geçen sene 849 Amerikan Doları idi. “DigiTimes” isimli teknoloji dergisinin ağustos ayı raporuna göre Apple, tedarikçisi TSMC’nin artan çip fiyatını telafi etmek için iPhone 13’ün fiyatını yüzde 24 artırarak, 1.051 dolara çıkarmayı planlıyor.
Türkiye’de iPhone ücretine yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı ekleniyor.

Tahmini Vergisiz iPhone Fiyatları

iPhone 13 mini
64 GB depolama: 7 bin 156 TL
128 GB depolama: 7 bin 805 TL
256 GB depolama: 8 bin 850 TL

iPhone 13
64 GB depolama: 8 bin 190 TL
128 GB depolama: 8 bin 850 TL
256 GB depolama: 9 bin 885 TL

iPhone 13 Pro
128 GB depolama: 11 bin 055 TL
512 GB depolama: 13 bin 655 TL
1 TB depolama: 17 bin 300 TL

iPhone 13 Pro Max
128 GB depolama: 12 bin 100 TL
512 GB depolama: 14 bin 700 TL
1 TB depolama: 18 bin 345 TL
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