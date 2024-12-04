Samanyolu Haber /Gündem / Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu /04 Aralık 2024 17:41

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi.

SHABER3.COM

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yaş haddini 5 Aralık'ta doldurdu. Aktaş'ın ardından Emniyet müdürlüğü makamına Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız geldi.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.
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