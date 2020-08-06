Yeni itiraflar: Suikasti cemaate yıkmak için ev tutup içine kitaplar koydular

Bir dönem AKP adına Suriye’de savaşan Serkan Kurtuluş, İzmir’de "F.... Borsası" olarak adlandırılan organizasyonun merkezinde görev alan isimlerden birisiydi.İçinde polislerin ve AKP'lilerin de olduğu bu borsada işadamlarına gözaltına alınacakları söylenerek şantajla para kopartılıyor veya gözaltına alma tehdidiyle paralarına el konuyordu.

Kurtulmuş, programda, tutuklandıktan sonra Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Andrew Craig Brunson hakkında 2015, 2016 yıllarında bir suikaste kararı verildiğini söyleyen Kurtuluş, bunun için İzmir’de planlamalar yapıldığını ve bir ev tutulup içine Hizmet Hareketi'ne yakın kişilerin okuduğu kitapların konulduğunu söyledi. Kurtuluş, bundaki amacın da Cemaat’in hem ABD hem dünya nazarında terör örgütü ilan edilmesi olduğunu vurguladı.





İşte o program







‘Talimatı Nükhet Hotar ve Ahmet Kurtuluş verdi’





Rahip Brunson’a suikast talimatını dönemin AKP Genel Başkan Yardımcı Nükhet Hotar ile AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un verdiğini iddia eden Serkan Kurtuluş şunları söyledi:





“Önce Mustafa Ali Eren’in seçiyorlar. Brunson 1 Nisan 2011’de bir saldırıya uğradı. Brunson’a kurusıkı tabancayla ateş eden Eren, o sırada “El Kaide bunun hesabını soracak” diye bağırdı. Onu El-Kaide’den içeri atıyorlar ama Eren’in bu örgütle alakası yok.”





“Daha sonra aynı ekip bunu başkasına yaptırmam için 2015, 2016 yıllarında benimle irtibata geçti. Ev tutmamı istedi. Bunlar Nükhet Hotar ve Ahmet Kurtuluş’tu. Bir ev tutuldu, içine Cemaat ile ilgili kitaplar konuldu. Eylemi yapacak çocuğun bu evde kalması istendi. Parmak izi için. Ben bunu kabul etmedim. Çünkü Amerikalı bir rahibin öldürülmesi çok ağır bir şey. Hayır da diyemedim ve oyaladım. Suikast sonrası onu yapan kişiyi öldüreceklerdi. Aynı Rus Büyükelçisi suikastı gibi. Bunu da Cematin üzerine yıkacaklardı. Bu süreçte Nükhet Hotar ile Ahmet Kurtuluş’un ofisininde görüştük. Daha sonra ben 'F... Borsası’ olayı da çıkınca yurtdışına kaçtım.”







Ahmet Kurtuluş evinde öldürülmüştü







İzmir’de ‘organize suç örgütü’ davasının 69 sanığı arasında bulunan AKP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş(41), elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine, Mayıs 2019’da polis yeleği giyerek gelen bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla vurularak, öldürülmüştü.