Yeni ittifak Anıtkabir’de ilan edilecek

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için 6 ay kala siyasi partilerin ittifakları da netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ardından gözler kuruluş çalışmaları uzun süredir devam eden dördüncü ittifakın ne zaman ilan edileceğine çevrildi.







Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu ittifak son düzlüğe girdi. Partilerin uzun istişarelerinin ardından dört parti birlikte yol yürüme kararı aldı.





Gazeteduvar'ın haberine göre yürüttükleri ittifak çalışmalarına dair bilgi veren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, dört siyasi parti genel başkanlarının önümüzdeki haftalarda yan yana basının karşısına çıkacağını söyledi, “Biz açıklamamızı Anıtkabir’de yapacağız” dedi.







‘İTTİFAKIMIZI DÖRT PARTİYLE YAPIYORUZ’

İttifak çalışmaları kapsamında toplantılarını çarşamba günleri yaptıklarını, çok yakın bir süreçte de nihai toplantılarını gerçekleştireceklerini belirten Vecdet Öz, “İsmi ve programının oluşturulmasının ardından açıklama safhasına girilecek” diye konuştu.





Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi olarak ittifakı kuracaklarını, başka bir siyasi partinin ittifakta yer almadığını belirten Öz, “İttifak dikey olarak oluştu. Ama bize bir sürü parti destek veriyor. Yatay olarak büyümemiz gerçekleşiyor. Örneğin Adalet Partisi’ni destekleyen iki üç siyasi parti var. Bu ittifakta yer almayabilirler ama destekleri bizimle. Biz ittifakımızı dört partiyle yapıyoruz. Mutabık kaldık” diye konuştu.





Oluşturulacak yeni ittifaka Milli Yol Partisi’nin de katılımı gündeme gelmişti. Adalet Partisi lideri Öz Milli Yol Partisi’nin katılımına dair, “Arzu ediyorduk ama şimdilik dört parti ile yola çıkma kararı aldık” ifadelerini kullandı.





‘AÇIKLAMAMIZI ANITKABİR’DE YAPACAĞIZ’

Dört siyasi partinin genel başkanlarının ne zaman ortak fotoğraf vereceği de merak konusu. Bunun çabası içerisinde olduklarını söyleyen Öz, “Biz zaten yan yanayız, beraberiz. İnşallah basın önüne de önümüzdeki haftadan sonra çıkacağımızı düşünüyorum. Biz açıklamamızı Anıtkabir’de yapacağız. Çünkü bizim partimizin kırmızı çizgileri var. Atatürkçü, cumhuriyetçi, Kuvâ-yi Milliyeci ruhla yola çıkıyoruz. Hiç taviz yok” diye konuştu.







