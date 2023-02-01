Samanyolu Haber /Gündem / Yeni ittifak ve yeni aday geliyor /01 Şubat 2023 23:15

Yeni ittifak ve yeni aday geliyor

Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin de aralarında bulunduğu 4 partinin yeni bir ittifak kuracağı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın aday gösterileceği iddia edildi.

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Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, 4 partinin birlikte seçime girme kararı aldığını ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı aday göstermeyi planladıklarını yazdı.

Yarkadaş'a göre Özcan'ın adaylığı Memleket Partisi'ne de önerildi ancak Genel Başkan Muharrem İnce teklife karşı çıktı.

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, tek bir partinin çatısı altında ve ortak bir liste ile seçime girmeyi planlıyor. İttifakın cumhurbaşkanı adayı ise muhtemelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Genel başkanlar da bu projeye sıcak bakıyor.

Tanju Özcan, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de görüşmüş. Az önce Muharrem İnce’ye yakın bir isimle konuştum. Görüşmeyi doğruladı. Ancak, “Özcan’ın adaylığına biz sıcak değiliz” dedi. Özcan ise cumhurbaşkanlığı adaylığında kararlı." 

Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, tek bir partinin çatısı altında ve ortak bir liste ile seçime girmeyi planlıyor.

İttifakın cumhurbaşkanı adayı ise muhtemelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Genel başkanlar da bu projeye sıcak bakıyor.
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