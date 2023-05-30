Samanyolu Haber /Politika / Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor /30 Mayıs 2023 08:47

Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak 3. kez Cumhurbaşkanı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesinde sürpriz isimlere yer verebileceği konuşuluyor.

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Sözcü’de Veli Toprak imzalı kulis haberine göre, Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor. Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olması bekleniyor.

Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor.

Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olan Bayraktar'ın Enerji Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı da Enerji Bakanlığı için geçiyor.

Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı bakanlık için geçiyor.

Halen parti yönetiminde yer alan bazı isimler de kabineye girebilecek.

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz ile Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın adı bakanlık için geçiyor.
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