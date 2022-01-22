Samanyolu Haber /Sağlık / Yeni kabus kapıda: Omicron'un alt varyantı tespit edildi! /22 Ocak 2022 15:37

Yeni kabus kapıda: Omicron'un alt varyantı tespit edildi!

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, koronavirüsün Omicron varyantının alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, koronavirüsün omicron varyantının alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu. BA.2 olarak isimlendirilen yeni alt varyantın araştırılmaya devam ettiğini açıklayan yetkililer, bu alt varyantın ülkedeki mevcut vaka oranlarında çok düşük olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, Koronavirüs’ün omicron varyantının alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu. BA.2 olarak isimlendirilen yeni alt varyantın araştırılmaya devam ettiğini açıklayan yetkililer, yeni tespit edilen alt varyantın ülkedeki mevcut vaka oranlarının çok düşük olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu’nun açıklamasına göre halen üzerinde incelemeler yapılan omicron alt varyantı BA.2’nin 53 dizilimi teşhis edildi.

HASTANEYE YATIŞTA BİR FARK YOK

Danimarka’da yapılan ön araştırmalar ise omicron taşıyan kişiler ile BA.2’yi taşıyan kişiler arasında hastaneye yatma oranları arasında hiçbir fark gözlenmediğini gösterdi.

Danimarkalı sağlık yetkililerine göre mevcut aşıların BA.2’ye karşı etkili olması bekleniyor.
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