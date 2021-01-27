Yeni kara delik!

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılına dair mali tablolarını yayımladı. Buna göre; bakanlık, şehir hastanelerine 2020 yılında 5 milyar 516 milyon TL kira ödedi.







Ödenen kira bedeli "Yap-Kirala-Devret Modeli ile Yaptırılan Hastanelerin Kira Bedelleri" kalemi altında gösterildi. Bakanlık ayrıca, şehir hastanelerine 3 milyar 223 milyon TL’lik hizmet bedeli ödedi.





Bu kalem, mali tablolarda "Yap-Kirala-Devret Modeli ile Yaptırılan Hastanelerin Hizmet Bedelleri" başlığıyla duyuruldu.





BAKANLIĞIN 100 LİRALIK GİDERİNİN 15 LİRASI ŞEHİR HASTANELERİNE





Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı toplam giderleri 58,5 milyar TL olurken, bu rakamın yüzde 15’ini şehir hastaneleri teşkil etti.







Personel giderleri toplam 27,5 milyar TL, SGK primi giderleri 6,2 milyar TL, mal ve hizmet alımı giderleri 19,3 milyar TL oldu. Aşılama hizmeti giderleri 1,8 milyar TL olarak açıklandı.





Bakanlık ayrıca, 2020'de Mogadişu-Somali-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesine'ne 23,9 milyon TL, Sudan Nyala Türk Hastanesi Projesi'ne 11,8 milyon TL, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Projesi'ne 8,4 milyon TL, Bangladeş Sahra Hastanesi'ne 9,4 milyon TL ödeme yaptı.

