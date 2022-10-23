Samanyolu Haber /Dünya / Yeni karar Kiev'de uygulanılmaya başlandı /23 Ekim 2022 18:52

Yeni karar Kiev'de uygulanılmaya başlandı

Rusya yönetiminin askeri saldırısı altında olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de planlı elektrik kesintilerinin başladığı aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, ülkenin başkenti Kiev'de ise planlı elektrik kesintilerinin başladığı ifade edildi.

Moskova yönetiminin süren saldırılarında enerji altyapısı ciddi zarar gören Ukrayna'da bu nedenle elektrik kesintilerinin uygulanacağı açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna, Rusya'nın füze saldırısı ile ülke genelinde enerji altyapı tesislerini kaybetti. Ukrayna'da, yaşanan kaybın ardından enerji tasarrufu için planlanan elektrik kesintileri başladı.

Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK, Ukrayna'nın enerji dağıtıcısı Ukrenergo'nun "kazaları önlemek" için başkentte elektrik kesintileri başlattığını açıkladı.

DTEK, kesintilerin yerel saatle 11.13'te başladığını ve kesintilerin üç grupta yapılacağını söyledi.
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