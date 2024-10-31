Yeni kayyım hakkında flaş detay! Daha koltuğa oturmadan...

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından dün akşam saatlerinde tutuklandı.





KAYYIM HABERİNİ İKTİDARA YAKIN BASIN BAKANLIKTAN ÖNCE DUYURDU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre iktidara yakın bazı medya kuruluşları dün gece Özer henüz tutuklanmadan Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan kayyım atandığına dair resmi hiçbir açıklama yapılmadan Sabah ve A Haber Esenyurt Belediyesi’ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün atandığı bilgisini paylaştı.





BİR GECEDE VALİ YARDIMCISI OLDU

Özer'in tutuklanmasının ardından bu sabah saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı kayyım atandığını açıkladı. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün değil, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'un atandığı belirtilen açıklamada "İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.





Bir gün öncesine kadar Beyoğlu Kaymakamı olarak görev yapan Aksoy, Bakanlığın açıklamasında İstanbul Vali Yardımcısı olarak duyuruldu.





Aksoy'un isminin henüz Valiliğin internet sitesinde vali yardımcısı arasında yer almadığı görüldü.