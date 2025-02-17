Yeni keşfedilen göktaşı, Dünya için gerçekten bir tehdit mi?

Son haftalarda çarpma olasılığının iki katına çıktığı haberleri endişeleri artırdı. Ancak bilim insanları, asteroitin rotasını daha iyi anlamak için gözlemlerini hızlandırdı ve mevcut verilere göre çarpma ihtimali hâlâ oldukça düşük.



2024 YR4 adı verilen bu asteroitin 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 2 olarak hesaplanıyor. Bu da yüzde 98 ihtimalle gezegenimizin yanından güvenli bir şekilde geçeceği anlamına geliyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Webb Uzay Teleskobu, mart ayında asteroiti gözlemleyecek ve daha kesin veriler elde edecek.



Asteroitler, Güneş'in yörüngesinde dönen ve gezegenlerden çok daha küçük olan uzay kayalarıdır. Bilim insanları, bunların 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi'nin oluşumundan kalan parçalar olduğunu düşünüyor. Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında milyonlarca asteroit bulunuyor, ancak bazıları bu kuşaktan dışarı itilebiliyor ve Dünya gibi gezegenlere yaklaşabiliyor.



2024 YR4 asteroiti, ilk olarak aralık ayında Şili'deki bir teleskop tarafından keşfedildi ve çapının 40 ila 90 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. NASA ve ESA, çarpma ihtimalini yüzde 1'in biraz üzerinde hesaplamıştı, ancak bu oran perşembe günü yüzde 2'ye yükseldi. NASA, bu olasılığı hâlâ "son derece düşük" olarak nitelendiriyor.



Bilim insanları, asteroitin Güneş etrafındaki yörüngesi daha iyi anlaşılana kadar çarpma ihtimalinin dalgalanacağını, ancak muhtemelen sıfıra düşeceğini belirtiyor. Hawaii Üniversitesi Asteroit Çarpma Uyarı Sistemi'nden Larry Denneau, "Endişelenmenize gerek yok. Bu sadece bir merak konusu," diyerek panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor.



2021 yılında NASA, 2068'de Dünya'ya çarpabileceği düşünülen Apophis adlı başka bir asteroitin, yeni teleskop gözlemleri sonucunda herhangi bir tehdit oluşturmadığını duyurmuştu. Uzmanlara göre, 2024 YR4 asteroiti hakkında endişelenmek için henüz bir neden yok. NASA Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi Direktörü Paul Chodas, çarpma olasılığının sonunda sıfıra düşmesini beklediklerini belirtiyor.



Asteroitin boyutu ve yörüngesi tam olarak bilinmediğinden, olası bir çarpma durumunda nerede ve nasıl bir etki yaratacağı belirsiz. ESA'ya göre, eğer asteroit daha küçükse, etkisi 1908'de Sibirya'daki Tunguska Olayı'na benzer olabilir. Ancak 100 metreye yakın bir çapa sahipse, sonuçlar çok daha ciddi olabilir. NASA, Webb teleskobu asteroitin boyutunu netleştirdiğinde, olası bir yön değiştirme operasyonunun ne kadar zor olacağını hesaplayabilecek.



NASA, bir asteroiti yönlendirme konusunda şimdiden deneyim kazandı. 2022'de NASA'nın DART uzay aracı, gezegen savunması için yapılan ilk test kapsamında, bir asteroide kasten çarparak yörüngesini başarıyla değiştirmişti.