Samanyolu Haber /Gündem / Yeni kısıtlamalar sonrasında THY'den açıklama /13 Nisan 2021 23:38

Yeni kısıtlamalar sonrasında THY'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs kısıtlamaları sonrasında THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den uçuşu olan yolcularla ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

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THY, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."


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