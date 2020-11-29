Yeni kısıtlamalar yolda mı?

Koronavirüs için yeni tedbirlerin alınacağını söyleyen gazeteci Candaş Tolga Işık, haftasonları tam kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı geleceğini söyledi.







Koronavirüs salgınında can kayıpları ve yeni vaka sayılarında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Hafta başı yapılacak Kabine toplantısı sonrası, Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda bir dizi yeni koronavirüs tedbirinin açıklanması bekleniyor.





YIL SONUNA KADAR





Bu tedbirle ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından bazı duyumları paylaştı. Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “HükUmet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor.”





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da son günlerdeki konuşmalarında yeni tedbirler alınacağına dair sinyaller verdi.