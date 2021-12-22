Yeni koronavirüs ilacı Rusya'da tescil edilidi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA), Rusya Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil ettiğini bildirdi. Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA), Rusya Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil ettiğini bildirdi.





FMBA basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un tedavisi için geliştirilen Mir 19 ilacını tescil etti.





Açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın talimatı ile Rusya FMBA İmmünoloji Enstitüsü’nde yeni koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etmek için geliştirilen ilacı tescil etti” ifadelerine yer verildi.





Mir-19, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik bir ilaç olup, girişim yapan etkin madde ve taşıyıcı peptit olmak üzere iki bileşenden oluşuyor.





Burun ve boğaz spreyi de dahil olmak üzere, farklı formlarda üretilmesi planlanan MİR-19’un herhangi bir yan etkisi saptanmadı. Mir-19, hastalığın orta seyrinde sitokin fırtınasına karşı uyararak, ağır formda geçirilmesini önlüyor.



