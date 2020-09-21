Yeni koronavirüs vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda'da yasaklar hafifletiliyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, virüsün yeniden yayılmasını önlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasakların hafifletileceğini açıkladı.





Ülkenin en büyük kenti Auckland’daki üçüncü seviyedeki yasakların çarşamba gece yarısından sonra ikinci seviyeye çekileceğini duyuran Başbakan Ardern, ülkenin geri kalanındaki yasakların da bu gece yarısından itibaren birinci seviyeye indirileceğini söyledi.





Yeni tedbirler kapsamında vatandaşlara, "kendinizi iyi hissetmiyorsanız, soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarınız varsa lütfen test yaptırın, bu düzeyi korumamıza yardımcı olun" ifadeleriyle çağrıda bulunan Ardern, Auckland’daki tedbirlerin 2. seviyede tutulmasını da "Auckland'da bu ihtiyatlı yaklaşıma hala ihtiyaç var, şehir bu salgının merkeziydi ve bu yüzden burada dikkatli olunması gerekiyor" sözleriyle açıkladı.





Yeni vaka kaydedilmedi





Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün 4 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 3 bin 568 testin sonucuna göre yeni Kovid-19 vakası kaydedilmediğini açıkladı.





Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 62’ye düştüğünü belirten Dr. Ashley Bloomfield, hastanedeki 3 Kovid-19’lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.





Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden, 1728’u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.