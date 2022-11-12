Yeni kral İngiliz basınının gündeminde: Şoför, uşak, bahçıvan...

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles, cömert davranışı ile İngiliz basınında gündem oldu.







Kral 3. Charles’ın düşük maaş alan personeline kendi cebinden ikramiye dağıtacağı ortaya çıktı.





İngiliz The Sun gazetesi, Kral 3. Charles’ın kendi çalışanlarına, maaşlarına ek olarak 600 sterlin (yaklaşık 13 bin 600 TL) destek ödemesi yapılacağını duyurdu.





FATURALARINI ÖDEYECEK

Özellikle enerji krizi ile boğuşan Avrupa’da faturaların artmasının ardından Kral’ın böyle bir karar aldığı ve personelin ödemelerini cebinden karşılamak için harekete geçtiği açıklandı. Kral’ın yanında çalışan personelin faturalarına katkı sağlamak için kesenin ağzını açtığı ifade edildi.





Maddi destek alacak personel arasında, hizmetçiler, aşçılar, bahçıvanlar ve uşaklar yer alıyor.





400-600 STERLİN ARASI ÖDEME

İngiliz The Sun gazetesine konuşan saraya yakın kaynaklar, yılda 30 bin sterlinden az kazanan personelin 600 sterlin ek ödeme alacağını, daha yüksek maaşlı personelin ise 400 sterline yakın bir ücret alacağını duyurdu.





Personele ödenecek ikramiyenin halktan toplanan vergi gelirleriyle değil Kral’ın özel gelirlerinden ödeneceği açıklandı.