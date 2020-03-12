Yeni kurulan partiler kabul etmese de Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor





Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın dün programını açıkladığı DEVA Partisi'ne yönelik olarak, "Bu gelişmeler Erdoğan’ı çok rahatsız ediyor. Kabul etmese de çok rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.





Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'den kopuşları "temizleniyoruz, güçleniyoruz" izahının inandırıcı olmadığını belirterek, "Hatta Erdoğan’ın kendi tabanından kopuşlar oldukça Bahçeli’ye daha da mecbur kalması gibi bir durum da var; bu gelişmeler herhalde en çok Bahçeli’yi memnun ediyordur." diye yazdı.