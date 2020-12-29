Samanyolu Haber /Gündem / Yeni kuruluşu ilan edilen KDP'nin faaliyeti durduruldu /29 Aralık 2020 18:50

Yeni kuruluşu ilan edilen KDP'nin faaliyeti durduruldu

Diyarbakır’da kuruluşu ilan edilen Kürt Demokrat Partisi’nin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

SHABER3.COM

HDP'yi parçalama amaçlı AKP eliyle yeni bir Kürt siyasi partisi kurulacağı iddialarının konuşulduğu bir süreçte Genel Başkanı Reşit Akıcı olan Kürt Demokratik Partisi'nin (KDP) kuruluşuna onay verilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Kasım ayında kuruluş ilan edilen KDP’nin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kapatma talimatının İçişleri Bakanlığı’ndan geldiği öğrenildi.

Kürt Demokrat Partisi Genel Başkanı Reşit Akıcı, polisten kapatma talimatına ilişkin tebligatı istedi. Kapatma talimatının yazılı olmadığını belirten polis, İçişleri Bakanlığı’nın kapatma talimatını sözlü olarak kendilerine ilettiğini bildirdi. 

Polis binanın dışında bulunan tabelayı indirmek istedi. Ancak partililerin tepkisi üzerine tabelanın üzeri bantla kapatıldı. 

KDP Genel Başkanı Reşit Akıncı, kapatma isteğinin Diyarbakır Emniyeti’nden gittiğini söyledi ve polisin bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni kuruluşu ilan edilen KDP'nin faaliyeti durduruldu Sonraki Haber >>

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:36:11