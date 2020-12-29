Yeni kuruluşu ilan edilen KDP'nin faaliyeti durduruldu

HDP'yi parçalama amaçlı AKP eliyle yeni bir Kürt siyasi partisi kurulacağı iddialarının konuşulduğu bir süreçte Genel Başkanı Reşit Akıcı olan Kürt Demokratik Partisi'nin (KDP) kuruluşuna onay verilmesi tartışmalara neden olmuştu.





Kasım ayında kuruluş ilan edilen KDP’nin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kapatma talimatının İçişleri Bakanlığı’ndan geldiği öğrenildi.





Kürt Demokrat Partisi Genel Başkanı Reşit Akıcı, polisten kapatma talimatına ilişkin tebligatı istedi. Kapatma talimatının yazılı olmadığını belirten polis, İçişleri Bakanlığı’nın kapatma talimatını sözlü olarak kendilerine ilettiğini bildirdi.





Polis binanın dışında bulunan tabelayı indirmek istedi. Ancak partililerin tepkisi üzerine tabelanın üzeri bantla kapatıldı.





KDP Genel Başkanı Reşit Akıncı, kapatma isteğinin Diyarbakır Emniyeti’nden gittiğini söyledi ve polisin bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.