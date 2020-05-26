Yeni Libya iddiası!

Libya'da 2011 yılında beri devam eden iç savaşta hem Trablus hükûmeti hem de General Hafter tarafından farklı ülkelerden getirilen paralı askerler hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.





The New York Times (NYT) gazetesi, geçen yıl yaz aylarında Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için 4 ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiğini iddia etti.





Gazeteye göre Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen bir soruşturma, askerlerin Hafter ile ihtilafa düştüklerini ve Libya'da sadece 4 gün kalıp Malta'ya gittiklerini ortaya çıkardı.





Haberde, "Askerlerin görevi Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükûmetine ulaşmasını mani olmaktı." ifadeleri dikkati çekti.





OPERASYONUN MERKEZİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ





Declan Walsh imzalı haberde, BM Güvenlik Konseyi'ne şubat ayında sunulan gizli bir raporda, paralı askerlerle ilgili organizasyonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapıldığı ve BAE'deki gizli bazlı şirketlerin de operasyona finansman sağladığı belirtiliyor.





Şirketleri kontrol ettiği ya da kısmen sahibi olduğu belirtilen isim ise Avustralyalı işadamı ve eski savaş uçağı pilotu Christiaan Durrant.





Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) milisleri Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi.







Durrant'ın çok yakını olduğu vurgulanan kişi ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileriyle bilinen ABD'nin en ünlü paralı asker organizatörü Erik Prince.





BM, Prince'in Libya'daki başarısız paralı asker operasyonunda rol oynayıp oynamadığını soruşturuyor. Prince ise iddiaları reddediyor.





20 PARALI ASKERİN KOMUTANI KİMDİ?





NYT'nin haberine göre 2019 yılının Haziran ayında Bingazi'de konuşlandırılan 20 askerin başında eski Güney Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisi Steve Lodge vardı.







Lodge daha önce Nijerya'da da paralı asker olarak savaşmış bir isim. Tümü eski asker olan 20 kişiden 11'i Güney Afrika, beşi İngiltere, ikisi Avustralya, biri de ABD vatandaşıydı.





Gazetenin detaylarını aktardığı BM soruşturmasında, paralı askerlerin Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükûmetine ulaşmasını önlemek için öncelikle sürat motorları ve saldırı helikopterleri kullanmak istedikleri belirtiliyor.





Haberde, Bingazi'deki General Halife Hafter'in ise paralı askerlerin eski helikopterler getirmelerine çok sinirlendiği, ona yakın yetkililerinden birinin helikopterler için "Ahı gitmiş, vahı kalmış." ifadesini kullandığı bildiriliyor.





BOTLA MALTA ADASI'NA GİTTİLER





NYT'deki haberde şu satırlar yer alıyor: "Libyalı komutanla anlaşamayan paralı askerler, çekilerek Malta'ya gitmeye karar verdiler. Ancak 2 Temmuz gecesi Bingazi'den ayrılmak istedikleri sırada, botlarından birinde sorun çıktı. 20 asker de bunun üzerine tek bir bota binerek Malta'ya gitti."





5 Ağustos 2019'da Hafter güçlerine ait bir insansız hava aracının Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin kontrolündeki Misrata Havalimanı'nda bir kargo uçağını bombaladığına işaret edilen haberde, "Kargo uçağı, bir ay önce Hafter'e helikopter taşıyan SkyAviaTrans şirketine aitti. Ukrayna şirketinin sloganı ise 'Her şey, her yerde ve her zaman, profesyonelce'ydi. Yetkililer, kargo uçağının bu kez Trablus'a (Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne) gönderilen askeri teçhizatı taşıdığını söyledi." denildi.