Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında 2 gol vardı

Süper Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada Enner Valencia kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan geldi.





Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 57. dakikada şutu direkten döndü. Enner Valencia'nın 66. dakikada golü ise ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Maçın 89. dakikasında Enner Valencia da direğe takıldı ve Fenerbahçe, bu sezon 19. kez direği geçemedi. 90+4. dakikada Dimitris Pelkas net bir fırsatı değerlendiremedi.





Beşiktaş'ın kazanmasının ardından Yeni Malatyaspor deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe puanını 63 yaptı. Yeni Malatyaspor da 33 puana ulaştı.





Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.





Karşılaşmadan dakikalar





90+3' Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topu Valencia kale sahasına doğru çıkarttı. Pelkas uygun durumda vuruşunu yaptı. Ama top yandan auta gitti.





88' Sosa'nın pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Mert Hakan'ın pasıyla Valenci topla buluştu. Valencia'nın vuruşunda Ertaç'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti.





65' Ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın şutunda kaleciden seken topu Valencia tamamladı. Ama ofsayt bayrağı havada.





58' Gustavo ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top üst ağlarda kaldı.





56' Acquah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, yay üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan sağ ayağıyla köşeye harika bir vuruş yaptı. Ertaç'ın da parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti.





39' Sol kanattan Valencia'nın ön direğe sert ortasında Hafez ters bir vuruş yaptı. Ertaç son bir hamle ile topun ağlara gitmesini önledi.





34' GOL | Fofana, Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Arka direğe çıkarttığı topa Mustafa Eskihellaç dokundu ve topu filelere gönderdi.





27' Tetteh'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fofana ceza sahasına doğru sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.





15' GOL | Sol kanatta hareketlenen Valencia, ceza sahasının soluna doğru sokuldu. Wallace ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Serbest vuruşu Valencia kullandı ve yakın köşeden topu ağlara gönderdi.





4' Gökhan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Valencia, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.





1' Karşılaşma Halis Özkahya'nın işareti ile başladı.





Puan durumu







