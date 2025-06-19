Yeni MASAK raporu İmamoğlu'nun ailesine uzandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaya ilişkin soru işaretleri sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında 4 Haziran tarihli yeni bir rapor yayınladı. Soruşturmanın ilk günlerinde yayınlanan ve Maliye Uzmanları yerine 4 farklı ‘Uzman Yardımcısı’ tarafından imzalanması dikkat çeken ilk raporların aksine, iki Maliye Uzmanı ve bir Uzman Yardımcısı tarafından imzalanan rapor 181 sayfadan oluştu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre raporda ağırlıklı olarak İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve küçük oğlu Semih İmamoğlu’na ait detaylı veriler yer aldı. Ekrem İmamoğlu’nun soruşturma kapsamında gözaltına alındığı 19 Mart’ta el konulan inşaat şirketi İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş’ye ait işlemler de raporda yer aldı.





SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ BİLGİLER ‘ÖNCÜL SUÇ’ KABUL EDİLDİ

Rapora dair açıklama yapan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, soruşturmanın ilk günlerinde yayınlanan raporların, parasal hareketler ve mal varlığı değerlerine ilişkin bilgileri içerdiğini ancak herhangi bir suç isnadının yer almadığını belirtti. Başak, yayınlanan son raporun ise ‘Aklama Suçu Değerlendirme Raporu’ niteliğinde olduğuna dikkat çekti.





Başak, “Bu incelemelerde, Analiz Raporlarının aksine ilgili suçun varlığına ilişkin kanaat ve değerlendirmeler olur. Nitekim raporda, Sn. İmamoğlu, ailesi ve inşaat şirketleri ile ilgili çeşitli Aklama Suçu isnadları var. TCK 282’ye göre Aklama Suç isnadında bulunulabilmesi için Öncül Suç denilen bir suçun varlığı şarttır. Demek ki Raporu düzenleyenler bu konuda bir kanaat sahibi” dedi.





Raporda ise konu hakkında “Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler veri kabul edilmiş ve söz konusu öncül suç fiilleri işlenmiş kabul edilerek analiz ve değerlendirme tamamlanmıştır” ifadeleri yer aldı.





‘İŞLEM TESİS EDİLMESİ UYGUNDUR’

Bununla birlikte raporda, aralarında Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun da olduğu 12 kişi hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca (kara para aklama suçu) is¸lem tesis edilmesinin gerekli oldugˆu belirtilerek raporun bir örnegˆinin I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı Örgütlü Suçlar Sorus¸turma Bürosuna gönderilmesinin uygun olacağı belirtildi.





Raporda ayrıca, aralarında Hasan İmamoğlu’nun da olduğu üç kişinin ve iki şirketin toplam 23 taşınmazına el konulmasının takdiri savcılığa bırakıldı. Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki şirketine aktarılan tutarlara ilis¸kin ise Hırvat makamlara yazı yazılarak bilgi edinilmesi (adli istinabe) talebinde bulunuldu.





İKTİDARA YAKIN MEDYANIN SİLDİĞİ 18 MİLYON İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

İktidara yakın medya kuruluşları ve gazeteciler, Mayıs ayının başında Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’da sahip olduğu şirkete Mart 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında 18 Milyon 402 bin 927 euro para transferi (Güncel kur ile 806 milyon 416 bin 261 TL) gerçekleştirildiğine yönelik çeşitli belgeler paylaşmış ancak daha sonra bu paylaşımları günler içinde kaldırılmıştı. Son yayınlanan raporda, aile üyelerinden geldiği ve Hırvatistan’daki şirkete aktarıldığı öne sürülen paraların miktarının 627 bin euro (Güncel kur ile 28 milyon 551 bin TL) olduğu belirtildi.





ÖZEL’DEN YAPAY ZEKA ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin İstanbul Avcılar’da dokuzuncusunu düzenlediği halk buluşmasında son MASAK raporuna dair şu ifadeleri kullandı:





“Son MASAK raporu geldi, bugün ortaya çıktı ki yapay zeka ile yanlış hazırlanmış. Söylediklerinin üçte ikisi yalan satırlarla doldurulmuş. Bu Akın ile bu dereyi geçemezsin. Geri dönemiyorsun, ileri gidemiyorsun. Bataklıkta git gide gömülüyorsun. Ona, buna etkin pişmanlık tarif etmek yerine yol yakınken hukuka dön, adalete dön.”