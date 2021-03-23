Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun doktora tezinde intihal iddiası









BirGün'den Berkant Gültekin'in haberine göre, Danışmanlığını Varlık Fonu Başkanvekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın doçentlik döneminde yaptığı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesindeki Bankacılık Bölümü’ne sunulan 2003 tarihli doktora tezinde Kavcıoğlu’nun, Merkez Bankası (MB) Denetleme Kurulu tarafından 26 Nisan 2002 tarihinde Hissedarlar Genel Kurulu’na sunulan, 2001 yılına ait “70’inci Hesap Yılı Hakkında Banka Meclisi’nce Hazırlanan Faaliyet Raporu”ndan "kopyala-yapıştır" tekniğiyle intihal yaptığı ileri sürüldü.





Kavcıoğlu'nun, “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinin bankacılık sektörüne ilişkin kısımlarında, "noktasına-virgülüne dokunmadan, MB raporundaki paragrafları kendi cümleleri gibi kullanıldığı" belirtildi.





Söz konusu BirGün haberinde, tezin 117’nci sayfasında yazılanlar ile MB raporunun 124’üncü ve 126’ncı sayfalarında yer alan ifadeler arasındaki örtüşme şu şekilde belirtildi:







Söz konusu bölümde MB raporundaki tabloyu kullanarak kaynak veren Kavcıoğlu'nun, rapordan transfer ettiği paragraflara hiçbir dipnot vermediği ve kaynak göstermediğine dikkat çekildi. Kavcıoğlu'nun 120’nci sayfada da benzer bir yönteme başvurarak, MB raporunun 128’inci sayfasındaki paragrafı tezine geçirdiği aktarıldı:









"Alıntılarına’ takip eden sayfada da devam eden Kavcıoğlu'nun özel sektör bankalarının kapanmasıyla ilgili bölümde MB raporunun 115’nci sayfasından şu kısma çalışmasında yer verdiği ifade edildi:









BirGün'ün haberinde Kavcıoğlu'nun söz konusu paragrafın da dahil olduğu paragraflar zincirine MB’nin raporunu dipnot olarak gösterdiği ancak ifadeleri tırnak içine almadan, kopyala-yapıştır tekniğiyle kendi doktora tezine "yedirdiği" ifade edildi.

Akademik disipline ve kurallara göre, kullanılan kaynaklardaki ifadelerin özgün şekilde, kopyala-yapıştır tekniğine başvurulmadan aktarılması gerekiyor.

Öte yandan tezin danışmanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan, Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanı olmasıyla tanınıyor.













İntihal nedir? Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) tarafından intihal, bir başkasının bilim ya da sanat alanındaki ürünlerini, kaynak göstermeden 'kendi üretimi gibi gösterme', yani 'hırsızlık' şeklinde tanımlanıyor. TÜBA'nın intihale ilişkin tanımı şu şekilde:

"Bir başkasına ait olan bir fikrin, buluşun, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin bir bölümünün ya da tümünün, hatta kitapların tümünün ya da bir bölümünün kaynak gösterilmeksizin istemli olarak kopya ya da tercüme edilip yazarın kendi üretimi gibi gösterilmesine aşırma denir. Dolayısıyla intihal/aşırma, bilimsel ya da sanatsal çalışmalarda, bir başkasının ürününün, görüşünün tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanma; bilim ve sanat alanında hırsızlık olarak tanımlanmaktadır."





















Söz konusu bölümde MB raporundaki tabloyu kullanarak kaynak veren Kavcıoğlu'nun, rapordan transfer ettiği paragraflara hiçbir dipnot vermediği ve kaynak göstermediğine dikkat çekildi. Kavcıoğlu'nun 120’nci sayfada da benzer bir yönteme başvurarak, MB raporunun 128’inci sayfasındaki paragrafı tezine geçirdiği aktarıldı:





















"Alıntılarına’ takip eden sayfada da devam eden Kavcıoğlu'nun özel sektör bankalarının kapanmasıyla ilgili bölümde MB raporunun 115’nci sayfasından şu kısma çalışmasında yer verdiği ifade edildi:





















BirGün'ün haberinde Kavcıoğlu'nun söz konusu paragrafın da dahil olduğu paragraflar zincirine MB’nin raporunu dipnot olarak gösterdiği ancak ifadeleri tırnak içine almadan, kopyala-yapıştır tekniğiyle kendi doktora tezine "yedirdiği" ifade edildi.





Akademik disipline ve kurallara göre, kullanılan kaynaklardaki ifadelerin özgün şekilde, kopyala-yapıştır tekniğine başvurulmadan aktarılması gerekiyor.





Öte yandan tezin danışmanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan, Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanı olmasıyla tanınıyor.