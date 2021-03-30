Yeni mobil Almanca kursu: Nicos Weg

"Almanca her yerde" sloganıyla Almanca dil kursu içeriklerini güncel şartlara göre yeniden düzenleyen DW, yeni kursu Nicos Weg (Nico'nun Yolu) ile özellikle mobil Almanca öğrenmek isteyenlere hitap ediyor.







Temel Almanca eğitimine modern bir boyut getiren DW’nin yeni mobil kursu "Nicos Weg" Almanya’ya yeni gelen bir gencin burada bir düzen kurmaya çalışmasını anlatıyor. Özellikle Almanya’da yaşam ve istihdam koşulları gibi hayatın içinden konuların öğretici ve aynı zamanda keyifli bir şekilde işlendiği kursta, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi normları kapsamındaki A1, A2 ve B1 seviyelerine yönelik görsel ve yazılı içerikler yer alıyor.







Türkçe dahil toplam 11 dilde hazırlanan ve DW’nin diğer tüm kursları gibi ücretsiz olan "Nicos Weg" serisinin yanı sıra seviye tespit sınavı, Almanca alfabe telaffuzu ve diğer dil kursu içeriklerinin de yer aldığı DW’nin yenilenen "Almanca Öğrenin" portalına "https://learngerman.dw.com/tr/overview" adresinden ulaşabilirsiniz.