15 Kasım 2025 12:25

Yeni nesil Rus jeti Su-30 düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil savaş uçağı Su-30 düştüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı, Karelya bölgesinde bir Su-30 tipi savaş uçağının düştüğünü ve mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın, Moskova saatiyle yaklaşık 19:00 sıralarında, insansız bir bölgede meydana geldiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçağın silah taşımadan planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği ve kaza nedeninin şu an için belirtilmediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'da 24 Saatte 216 Ukrayna İHA'sı İmha Edildi

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde hava savunma sistemleri tarafından 216 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini ve imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıkladığı bölgesel dağılıma göre söz konusu İHA'lar daha çok Krasnodar ve Saratov bölgelerinde düşürüldü. 

Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin resmi açıklamasında, "Hava savunma devriye görevlerinin, hava durumunun ve yangın tehlikesinin havadan gözlemlenmesi devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Açıklamada, söz konusu İHA'ların bu faaliyetler kapsamında imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu geniş çaplı hava saldırısı, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerini ve kritik altyapısını hedefleme kapasitesini sürdürdüğünü gösterirken, bir yandan da Rus hava savunma sistemlerinin bu tür saldırılarla başa çıkmak için yoğun bir şekilde konuşlandırıldığını ortaya koyuyor.
