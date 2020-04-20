Samanyolu Haber /Gündem / Yeni önlemler masada: Sokağa çıkma yasağı dört güne çıkacak iddiası /20 Nisan 2020 10:09

Yeni önlemler masada: Sokağa çıkma yasağı dört güne çıkacak iddiası

Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na yönelik 3 formül ele alınacak. Erdoğan, alınan kararları ulusa sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

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Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısının ana gündem maddesini koronavirüse karşı alınacak tedbirler oluşturuyor. Toplantıda 23 Nisan kutlamalarına yönelik üç farklı formül ele alınacak.

4 günlük sokağa çıkma yasağı

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.

İkinci formül ise 23-24 Nisan’da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak.

Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanması.

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