Samanyolu Haber /Gündem / Yeni otomobil fabrikası beklerken olan da gidiyor: Honda Türkiye fabrikası kapanıyor /13 Temmuz 2020 11:25

Yeni otomobil fabrikası beklerken olan da gidiyor: Honda Türkiye fabrikası kapanıyor

Honda'nın Gebze Şekerpınar'da 1997 yılında kurduğu fabrika, 2021 yılında kapatılacak. Fabrikanın tüm teçhizatla birlikte satılacağını söyleyen Honda Genel Müdür Yardımcısı, “Çalışan 1.070 kişi ile de anlaşma yaptık, sıkıntı yok.” ifadelerini kullandı.

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Honda'nın Gebze Şekerpınar'da 1997 yılında kurduğu fabrika, 2021 yılında kapatılacak. 

Honda Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılçer, fabrikanın tüm teçhizatıyla satılacağını belirtti.

"SON 5 YILDIR KAPASİTENİN ALTINDA ÜRETİM YAPIYORUZ"

Bülent Kılçer, fabrikanın kapatılmasında önemli iki sebep olduğunu belirterek, ''İlki ve en önemlisi global düzeyde üretimdeki optimizasyonu yakalamaktı. Türkiye fabrikamızın kapasitesi 50 bin adet olmasına rağmen gelin görün ki son 5-6 yıldır maalesef kapasitenin yüzde 30-35 altında üretmek zorunda kaldık. Bunun sebebi kesinlikle iç pazar değil ihracatla ilgili bir konuydu. Ayrıca bu optimizasyon sadece Türkiye ile ilgili de değil. İngiltere, Endonezya ve Tayland fabrikalarında da revizyonlar yapıldı.'' ifadelerini kullandı. 

Kılçer ikinci sebep olarak da üretim etkinliğini arttırmaya işaret etti.

İŞÇİLER NE OLACAK?

Kapatılacak fabrikada, binin üzerinde işçi çalışıyor. Fabrikanın kapanması ile işçilerinin durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken Kılçer, ''Çalışan 1.070 kişi ile de anlaşma yaptık, sıkıntı yok.'' sözlerini sarf etti.
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