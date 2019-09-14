Yeni parti için ısınma turları mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski Şanlıurfa milletvekili ve Alfa/Everest yayınlarının sahibi Mehmet Faruk Bayrak’ın kızının nişan merasiminde yüzükleri 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül taktı.







İŞ VE SİYASET DÜNYASI NİŞANDA BULUŞTU





Nişan töreni, İstanbul Büyükdere’de Kral Faysal Korusu’nda yapıldı. Bayrak ailesinin konuğu olan Abdullah Gül, törene eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte katıldı ve genç çiftin nişan yüzüklerini taktı.





Nişan merasimine iş, siyaset, sanat ve spor camiasından sınırlı sayıda davetli katıldı.





Gül'ün yeni parti hazırlıklarının devam ettiği bir dönemde nişan merasimine katılması, "Siyasete dönüş için ısınma turları" diye yorumlandı.









Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül'e masada Faruk Bayrak ve eşi ile İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, gazeteci Hasan Cemal eşlik etti.





FARUK BAYRAK KİMDİR?





Mehmet Faruk Bayrak, 1964 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra Meslek Yüksek Okulu'nda İşletme ve İktisat bölümünü okudu.





Meslek hayatına 1982 yılında geldiği İstanbul'da, Filiz Kitabevi'nde başladı. 1985'te Bayrak Matbaacılık'ı kurdu, Cağaloğlu'na ilk adımını 1987'de Evrim Basım Yayım'a ortak olarak attı.





Burada üç yıllık bir beraberlikten sonra ayrıldı ve Bayrak Matbaacılık'ı tasfiye etti.





YAYINCILIK VE MATBAACILIK YAPIYOR





1990'da Alfa Basım Yayım Dağıtım'ı, 1992'de Melisa Matbaacılık'ı kurdu. O tarihten beri aktif olarak yayıncılık, dağıtımcılık ve matbaacılık yapıyor.





Evli ve üç çocuk babası olan Bayrak, bir dönem AKP Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı.