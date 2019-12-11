Samanyolu Haber /Gündem / Yeni parti için son hazırlıklar /11 Aralık 2019 19:10

Yeni parti için son hazırlıklar

Yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski bakan Ali Babacan’ın partisinin kuruluş dilekçesini 31 Aralık’a kadar sunacağı, hukuki prosedür nedeniyle kuruluşun 5 Ocak 2020’ye sarkabileceği belirtildi.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisinin 13 Aralık Cuma günü kurulacağı belli olurken, Ali Babacan’ın kuracağı partiyle ilgili de tarih verildi. Babacan’ın partisinin kuruluşunun 31 Aralık’a kadar tamamlanacağı, hukuki prosedürler nedeniyle 5 Ocak’a sarkabileceği öğrenildi. Babacan, Erdoğan’ın kendilerine heyet gönderdiği iddialarını dikkate almadıklarını da belirtti.
 
Medyascope’un haberine göre, Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti için yeni bilgiler paylaşıldı. Babacan, dün bir toplulukla gerçekleştirdiği buluşmada partinin kurulacağı tarih konusuna açıklık getirdi.

PARTİNİN İSMİ HENÜZ KONULMADI

Partinin kuruluş dilekçesinin 31 Aralık’a kadar teslim edilmesinin planlandığı, prosedürler nedeniyle bu tarihin 5 Ocak’a ertelenebileceği belirtildi. Gazeteci İslam Özkan, partinin ismi konusunda henüz bir karara varılmadığını kaydetti.

BABACAN: ERDOĞAN, İSTİFAMI ENGELLEMEK İSTEDİ

Gazeteci Özkan, Ali Babacan’ın, partinin kuruluşunu engellemeye yönelik Erdoğan’ın kendilerine heyet gönderdiği iddialarını ise dikkate almadıklarını söyledi. Özkan, “Babacan, Cumhurbaşkanı’nın ilk engelleme girişiminin partiden istifası sırasında gerçekleştiğini, kendisinin o dönemde bunun mümkün olmadığını Cumhurbaşkanına söylediğini, dolayısıyla o dönemde kendisini ikna edemeyenlerin daha sonra ikna etmesinin mümkün olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı. Özkan, Babacan’ın yeni partide ekonomist Daron Acemoğlu ile eğitimci Selçuk Şirin’le çalışacaklarını ifade ettiğini kaydetti.

Ali Babacan’ın kuracağı partide 300 kişilik ekibin, 24 başlıktaki politika metinleri ve çözüm yolları üzerine çalıştığı öğrenilmişti. Babacan, partide yer alacak isimler hakkında bilgi paylaşmadı.
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