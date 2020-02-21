Yeni partiler AKP'yi batıracak

Siyasal veri analizi kuruluşu Polimetre, bugün yapılacak bir Milletvekili Genel Seçimi'nde siyasi partilerin beklenen oy oranlarının 2018-Haziran Genel Seçiminde aldıkları oy oranlarıyla karşılaştırıldığı “Bugün Seçim Olsa Siyasi Partilerin Oy Oranları’ çalışmasının sonuçlarını açıkladı.







* Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi, Ali Babacan ve Çoban Ateşi Hareketi de YP başlığında toplandı ve ilk kez yeni kurulan ve kurulmakta olan üç siyasi partinin oyları tek parti gibi hesaplandı.





* Yeni Partilerden en fazla oy kaybı yüzde 7.3 ile AKP ve yüzde 1.0 ile MHP’de gerçekleşiyor. Yeni Partilere, CHP’den yüzde 0.6, İYİ Parti’den yüzde 0.4 ve HDP’den yüzde 0.3 oranında oy geçişi hesaplandı.





* 2020-Ocak tarihinde “Yeni Kurulan ve Kurulmakta Olan Partiler” nedeni ile AKP+MHP oy oranı yüzde 39.1’ e geriledi. Bugün (2020-Şubat), TÜRKİYE Genelinde Milletvekili Seçimi olsa AKP+MHP’nin alabileceği oyların toplamı yüzde 38.8 olarak hesaplandı.





* CHP’nin oy oranı 2018-Haziran Genel Seçiminden bugüne Türkiye genelinde, yüzde 2.5 arttı. Yine aynı dönemde CHP, HDP ve İYİ Parti oylarında artış, AKP ve MHP oylarında azalış oldu.





Medya Faresi'nin haberine göre siyasal veri analisti M. Günal Ölçer’in kurucusu olduğu Polimetre, 2018 Genel Seçimine katılan siyasi partilerin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi, Ali Babacan ile Rıfat Serdaroğlu öncülüğündeki Çoban Ateşi Hareketi’nin siyasi partilere olan etkileri, olası oy oranlarına da yer verdiği “Bugün (2020-Şubat) Seçim Olsa Siyasi Partilerin Oy Oranları” başlıklı çalışmasının sonuçlarını açıkladı.





2018-Haziran Genel Seçim sonuçlarının karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan verilere göre, Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa AKP ve MHP oylarında azalma, diğer partilerin oylarında artış var. AKP yüzde 30’luk oy oranı ile hala birinci parti, MHP yüzde 8.9 oyu ile ülke barajının altında. Cumhur ittifakının toplam oy oranı ise yüzde 38.9.





Polimetre, 2018-Haziran ve 2019-Aralık sürecinde Cumhur ittifakı ortaklarının oylarındaki azalmayı ekonomik nedenlerle açıklanabileceğini belirtirken, 2019-Aralık ve 2020-Şubat dönemindeki partilerin oylarındaki değişikliğin en önemli sebebi olarak kurulan ve kurulmakta olan yeni partiler olarak gösterdi.





Yeni Partiler nedeni ile en fazla oy kaybı yüzde 7.3 ile AKP ve yüzde 1.0 ile MHP’de gerçekleşiyor.





Yeni Partilere, CHP’den yüzde 0.6, İYİ Parti’den yüzde 0.4 ve HDP’den yüzde 0.3 oranında oy geçişi hesaplandı.





Araştırmanın özet sonuçları şöyle:





• Bugün (2020-Şubat) Genel Seçim olsa, AKP oy oranı yüzde 30.0 olmakla birlikte hala birinci partidir.





• MHP oy oranı (yüzde 8.9) yürürlükteki ülke barajının altındadır.





• Cumhur İttifakı oy oranı yüzde 38.9'da kalmaktadır.





• Cumhur İttifakı dışındaki partilerin oy oranları en az yüzde 60.7 olarak hesaplanmaktadır.





• 2018-Haziran ve 2019-Aralık sürecinde Cumhur İttifakı ortaklarının oylarındaki azalma ekonomik nedenler ile açıklanabilir.





• 2019-Aralık ve 2020-Şubat dönemindeki partilerin oylarındaki değişikliğin en önemli sebebi kurulan ve kurulmakta olan yeni partilerdir.





• Yeni Partiler nedeni ile en fazla oy kaybı yüzde 7.3 ile AKP ve yüzde 1.0 ile MHP’de gerçekleşmektedir.





• Yeni Partilere, CHP’den yüzde 0.6, İYİ Parti'den yüzde 0.4 ve HDP’den yüzde 0.3 oranında oy geçişi hesaplanmaktadır.





• AKP oransal olarak en fazla Erzurum, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Sivas illerinde oy kaybetmektedir.





• AKP’nin oy oranı sadece Hakkari ve Şırnak illerinde artmaktadır.





• CHP oy oranının en çok arttığı il HATAY (yüzde 5.4), en az arttığı il ise İzmir’dir (yüzde 0.2).





• AKP’nin oransal olarak en fazla oy kaybettiği iller sırası ile Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa ve Ankara illeridir.