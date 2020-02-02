Yeni partiyi ne zaman ve nerede ilan edecek?

Kurucu üyesi üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 10 Temmuz 2019'da istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarını bitirme safhasına geldiği kaydedildi.





AKP'ye yakın çevrelerin "parti kurmaktan vazgeçti" iddiasına iki gün önce cevap veren Babacan, "Herkesin içi rahat olsun, yakında partimizi ilan edeceğiz. Geri adım söz konusu değil." demişti.





Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugün yayımlanan makalesinde Ali Babacan'ın, kendisi gibi AKP'den istifa eden ve Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'ndan daha gösterişli bir tanıtım toplantısı istediğini iddia etti.





"AHMET TANER KIŞLALI SPOR SALONU OLABİLİR"





Bu yüzden Babacan bir otelde değil de spor salonunda yeni partisini ilan etmeye hazırlanıyor.





Zeyrek, "AKP'nin kontrolündeki salonlar büyük ihtimalle tahsis edilmeyecek ve Babacan'ın partisi, Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki törende görücüye çıkacak." ifadelerini kullandı.





Zeyrek, "Babacan partiyi spor salonunda mı ilan edecek?" diye sordu.





ŞUBAT AYINININ 3'ÜNCÜ HAFTASI...





"O çalışmaların ne aşamada olduğunu soruşturunca öğrendim ki parti kuruluş aşamasına gelmiş." diyen Zeyrek, "Kuruluşun ilan edileceği toplantının detaylarına gelinmiş. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin kuruluşunu AKP'nin ilan edildiği otelde, hatta aynı salonda ilan etmişti." tespitinde bulundu.







Zeyrek, Babacan'ın partisi için tarih de verdi. "Ne zaman mı?" diye soran Zeyrek, "Çok büyük ihtimalle şubat ayının üçüncü haftasında, en kötü ihtimalde marta kalmadan." dedi.