'Yeni partner' Rusya'nın canını sıkacak açıklama: Türkiye'den Ukrayna'ya silah yardımı

Ukrayna Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için mali yardımda bulunmasını öngören anlaşmanın onaylandığı belirtildi.







Söz konusu anlaşma, 3 Şubat’ta başkent Kiev’de iki ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı’nda imzalanmıştı.





‘BU KAYNAKLA TSK’NIN UKRAYNALI ASKERLERE VERECEĞİ EĞİTİMİN MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIZ’





Türkiye’nin Ukrayna’ya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımı için 205 milyon TL tutarında mali yardım sağlayacağı duyuruldu. Bu kaynak ile ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde Ukraynalı askerlere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilecek eğitimlerin masraflarının karşılanacağı açıklandı.





Türkiye'nin, Rusya ile Kırım üzerinden çatışma halinde olan Ukrayna'ya yardımı Rusya Federasyonu'nda daha önce tepkiyle karşılanmıştı.