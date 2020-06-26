Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeni partner' Rusya'nın canını sıkacak açıklama: Türkiye'den Ukrayna'ya silah yardımı /26 Haziran 2020 09:57

'Yeni partner' Rusya'nın canını sıkacak açıklama: Türkiye'den Ukrayna'ya silah yardımı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye ile askeri-mali iş birliği ve yardım anlaşmasını onayladığını duyurdu: 205 milyon liralık askeri yardım aldık

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Ukrayna Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için mali yardımda bulunmasını öngören anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, 3 Şubat’ta başkent Kiev’de iki ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı’nda imzalanmıştı.

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Türkiye’nin Ukrayna’ya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımı için 205 milyon TL tutarında mali yardım sağlayacağı duyuruldu. Bu kaynak ile ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde Ukraynalı askerlere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilecek eğitimlerin masraflarının karşılanacağı açıklandı.

Türkiye'nin, Rusya ile Kırım üzerinden çatışma halinde olan Ukrayna'ya yardımı Rusya Federasyonu'nda daha önce tepkiyle karşılanmıştı.
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