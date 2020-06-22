Samanyolu Haber /Gündem / Yeni pasaport kararı /22 Haziran 2020 12:16

Yeni pasaport kararı

Pasaportları hukuksuz bir şekilde iptal edilenleri yakından ilgilendiren bir karar alındı.

SHABER3.COM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Pasaport İdari Karar Komisyonu,  22 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararını kaldırdı. 
Açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibarıyla 28 bin 05 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.'' denildi.

250 BİN KİŞİNİN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin 20 Temmuz 2016'da ilan ettiği ve iki yıl boyunca temel hak ve hürriyetlerin gaspı için bahane olarak kullandığı Olağanüstü Hâl (OHAL) rejiminde 250 bine yakın kişinin pasaportu iptal edilmişti. 
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