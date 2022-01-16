Samanyolu Haber /Dünya / Yeni polis yasası Londra'da protesto edildi /16 Ocak 2022 17:44

Yeni polis yasası Londra'da protesto edildi

İngiltere'de uygunamak istenen polis ve suç yasasını protesyo eden göstericilerin yasanın geri çekilmesini istedikleri belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere’de yeni polis ve suç yasasına karşı binlerce kişi Londra’da hükümete tepki gösterdi ve yasanın geri çekilmesini talep etti.

17 Ocak’ta Lordlar Kamarası’ında yapılacak oylamanın geçmesi durumunda, polise aşırı yetkilerin verileceği, başta göçmenler olmak üzere bir çok kesimin demokratik haklarını kullanmasında engellerin olacağını belirten göstericiler Parlamento Meydanı’nda  toplandı.

5 binden fazla kişinin katıldığı eylemde sık sık “Göçmenler ülkemize hoşgeldi” sloganı attı.

İşçi Partisi eski Maliye Gölge Bakanı John McDonnell, “Lordlar ya da parlamento, halkın demokratik haklarını sokakta elde etmeden daha güçlü değildir” diyerek mücadele çağrısı yaptı.
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