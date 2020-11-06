Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni rekor: Altının gramı 530 TL /06 Kasım 2020 12:58

Yeni rekor: Altının gramı 530 TL

Dolar yeniden 8,50 TL'ye yükselmesi ve altının ons (31,10 gram) fiyatının 1.950 dolara tırmanmasının etkisi ile 24 ayar altının gramı 530 TL oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden'ın 270 delegeye bir adım daha yaklaştığına dair açıklanan gayri resmi sonuçlar altın, gümüş ve bakır gibi emtia fiyatlarını yükseltti. 

Altının ons (31,10 gram) fiyatı 1.950 dolar eşiğine gelirken, dolar 8,50 TL'ye yükseldi. 

ALTININ REKOR YOLCULUĞU

Euro 10,07 TL'yi bulurken, İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 530 TL seviyesinin de üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 

Gümüşün ons fiyatı 25,40 dolar olurken, 999 ayar saf (has) gümüşün gramı 6,95 TL'ye çıktı. 

Türkiye saati ile 11:20'de çeyrek altın 865 TL'den, Cumhuriyet altını 3 bin 531 TL'den satıldı.

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