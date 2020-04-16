Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni rekor: Çeyrek altın 630 TL! /16 Nisan 2020 11:26

Yeni rekor: Çeyrek altın 630 TL!

Doların 6,90 TL'yi aşması ve altının ons (31,1 gram) fiyatının 1.720 dolara kadar tırmanması ile çeyrek altın kendini rekorunu kırdı. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 630 TL'den satılıyor.

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SAMANYOLUHABER- Koronavirüs salgını sebebiyle hisse senetlerinden ve diğer yatırım araçlardan kaçan yatırımcı güvenli liman altını tercih ediyor. 

Türk Lirası'nın dolar ve euro gibi para birimlerine mukabil değer kaybetmesi altın fiyatlarını yükselten diğer bir faktör olarak dikkati çekiyor. 

Bugün Türkiye saati ile 10:40'ta "altın borsası" diye bilinen İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 382,7 TL'ye yükseldi. Çeyrek altının fiyatı ise 630 TL'yı çıktı. 

ALTIN FİYATLARI:

Çeyrek altın: 630 Lira

Yarım altın: 1.240 Lira

Altının (24 ayar) gramı: 382,7 Lira

Cumhuriyet altını (Ata Lira): 2 bin 537 

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı Bej Kitap, ABD'de ekonomik faaliyetin "keskin ve sert" bir şekilde daraldığını gözler önüne serdi. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 2 milyonu aştı. Virüsün 1 milyon kişiye bulaşması aylar alırken, sayının ikiye katlanması sadece 12 gün sürdü. 

YATIRIMCI HİSSE SENEDİ KAYBINI AZALTMAK İÇİN ALTIN BOZDURDU

Singapur'da Phillip Futures Pte emtia kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, "Altın bir çok defa yukarı yönlü bir faktör olan kötü ABD verilerinden etkilenmedi. Ancak pandemi sarı metal ve hisse senetleri ilişkisinde olağanüstü durumlara yol açtı. Wall Street'teki güçlü satışlar, hisse senetleri ve diğer piyasalardaki kayıpları kapatmak için yatırımcıların altında satış yapmalarına sebep oldu." dedi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0,5 düşerek ons başına 15,4 dolara inerken, platin yüzde 0,8 yükselerek ons başına 784 dolara ve paladyum yüzde 1,5 kazançla ons başına 2 bin 211 dolara çıktı.
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