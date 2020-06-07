Yeni Rusya krizi mi patlak verecek?

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Rusya, İdlib'de cihatçı savaşçılara karşı kapsamlı bir askeri operasyon hazırlığı içinde.







Şubat ayında, Rus savaş uçaklarının da katıldığı, cihatçı güçlere yönelik bir askeri operasyon sırasında 34 Türkiye askerinin hayatını kaybettiği ve Ankara-Moskova hattını geren olayının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da Rus lider Vladimir Putin ile buluşmasının ardından İdlib'de geçici bir ateşkes ilan edilmişti.





Erdoğan ile Putin arasındaki altı saatlik görüşmenin ardından, M4 karayolu üzerinde 12 kilometre genişliğinde bir güvenli koridor oluşturulması ve burada ortak devriye görevi yürütülmesi üzerinde uzlaşılmıştı.





Mart ayında ilan edilen ve kırılgan olan ateşkes devam ederken, Rusya'dan İdlib'e yönelik bir askeri operasyon sinyali geldiği belirtiliyor.





Rojava Network'un haberine göre, 7 Haziran Pazar sabahından bu yana, çatışmaların yaşandığı İdlib'de Suriye ordusu güçlerinin gelişiyle birlikte, İdlib'in güneyinde yoğun Rus keşif uçağı varlığı bildirildi. İdlib'deki aktivistler Suriye ordusunun askeri bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu belirtti.



