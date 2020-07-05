Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Hükümet ayağına sıkıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine, "Hükümet ayağına sıkıyor!" diyerek isyan etti.





1 Şubat 2020 itibarıyla tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlenen Avrasya Tüneli'nin fiyatlarına tepki gösteren Kaplan, "Millete hizmet etmeyen hizmet hezimete dönüşebilir" dedi.





"Bu yanlıştan derhal dönülmeli" çağrısı yapan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:





"UYARI/YORUM AvrasyaTüneli Geçişi36TL olmuş! Gidiş-geliş 72 TL! Birisi çıksın, “böyle bir karar yok” desin lütfen! * Millete hizmet etmeyen hizmet hezimete dönüşebilir! * Hükümet ayağına sıkıyor! Bu yanlıştan derhal dönülmeli!."





Kaplan'ın sözünde yer alan 'AvrasyaTüneli Geçişi36TL' ifadesi kısa süre içinde Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.











