Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Hükümet ayağına sıkıyor /05 Temmuz 2020 19:39

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Hükümet ayağına sıkıyor

Avrasya Tüneli ücretinin yüksekliğinden şikayet eden Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Hükümet ayağına sıkıyor" yorumunda bulundu.

SHABER3.COM

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine, "Hükümet ayağına sıkıyor!" diyerek isyan etti.

1 Şubat 2020 itibarıyla tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlenen Avrasya Tüneli'nin fiyatlarına tepki gösteren Kaplan, "Millete hizmet etmeyen hizmet hezimete dönüşebilir" dedi. 

"Bu yanlıştan derhal dönülmeli" çağrısı yapan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"UYARI/YORUM AvrasyaTüneli Geçişi36TL olmuş! Gidiş-geliş 72 TL! Birisi çıksın, “böyle bir karar yok” desin lütfen! * Millete hizmet etmeyen hizmet hezimete dönüşebilir! * Hükümet ayağına sıkıyor! Bu yanlıştan derhal dönülmeli!."

Kaplan'ın sözünde yer alan 'AvrasyaTüneli Geçişi36TL' ifadesi kısa süre içinde Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Hükümet ayağına sıkıyor Sonraki Haber >>

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:31